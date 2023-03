Le laetare de WeHeLo retrouve ses deux cortèges ce week-end

Le laetare de Welkenraedt est connu pour attirer un grand nombre de carnavalistes de Welkenraedt et de Herbesthal bien sûr, mais aussi de toute la région avec des groupes de Dolhain, Plombières, Eupen, La Calamine et même Baelen et Jalhay. "On a les princes carnaval d’Eupen, de La Calamine, de Petit-Rechain, de Mont-Dison, de Verviers qui participent, vu que, cette année, mis à part la cavalcade qui n’a rien à voir avec les carnavals rhénans, c’est le dernier cortège de la région. D’habitude, il y a encore le cortège de Goé, qui n’a pas lieu cette année. " Les teams princiers de WeHeLo seront reçus à l’administration communale de Welkenraedt le samedi matin et, le dimanche matin, ce sont les autorités de Lontzen qui les accueilleront au hall sportif de Herbesthal, en compagnie des princes de la région." C’est l’ancien bourgmestre de Herbesthal qui a commencé à faire ça, il y a 25 ans, afin que les princes restent dans la région ce jour-là", rappelle Benoît Gauder, président du Kinder Karnevals Komitee de Herbesthal.

Après un cortège adapté en 2022 aux petits carnavalistes, le grand cortège empruntera cette année l’itinéraire habituel. "Il partira à 13h de la rue Grande Bruyère et se disloquera sur la place des Combattants." Il passera une première fois par la place pour rejoindre la Mitoyenne jusqu’à Herbesthal (rues de Limbourg et Tivoli) avant de revenir au centre de Welkenraedt. La place des Combattants sera aussi le centre névralgique avec les différentes soirées sous chapiteau.

"La fête" de la petite princesse Noami 1re, samedi

©J.Wo.

Le cortège des enfants, ce samedi, sera marqué par la 1re participation de l’école communale de Herbesthal.

C’est une des spécificités du laetare de WeHeLo, les enfants ont leur propre cortège le samedi. Il partira à 14h de la rue Tivoli, à Herbesthal. "Les trois écoles de Welkenraedt, l’école communale, l’athénée et l’institut Saint-Joseph participent, cela fait déjà 600 ou 700 élèves au total. Sans compter les parents et les professeurs qui accompagnent !", indique Benoît Gauder, du Kinder Karnevals Komitee de Herbesthal, qui se réjouit par ailleurs de la participation de l’école communale de Herbesthal. "C’est une première, cette année. Une centaine d’enfants de l’école de Herbesthal seront présents avec une cinquantaine de papas et de mamans !" Les teams princiers du WeHeLo y passaient déjà depuis de nombreuses années le vendredi (comme ils le feront encore une fois cette année également dans les trois écoles welkenraedtoises), c’est une joie de voir l’école s’investir désormais dans le cortège.

Ce samedi, ce sera ainsi la fête de la petite princesse Naomi 1re et de son team. "C’est un petit cortège, mais il y a toujours beaucoup de monde qui vient le regarder, cela a bien évolué les dernières années !"