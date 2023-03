Des riverains s'inquiètent des conséquences du projet immobilier Scheen sur le village de Henri-Chapelle

"Le gros nœud c’est cette fameuse noue d’infiltration avec des drains de dispersion, c’est un peu un système archaïque qui doit récupérer les eaux de pluie et les eaux usées", débute Olivier Talmas. Patrice Dessy, qui habite dans la vallée, et Mme et M.Rohen, qui possèdent 20 ha de prairies en contrebas du projet, craignent les eaux qui pourraient s’écouler vers la vallée, déjà touchée par des problèmes d’inondations.

"On n’est pas des experts en aménagement du territoire et en hydrologie, mais on se rend compte que la façon de Scheen de régler ce problème, c’est de refiler la patate chaude à ceux qui habiteront le lotissement. Il propose une solution purement théorique qui dans la pratique ne fonctionnera jamais parce que c’est soumis à la bonne volonté des futurs habitants en charge du curage et du fonctionnement de leurs micros-stations d’épuration", lance José Schmets qui estime ce projet pire que le précédent: "Il n’y a plus de cheminement doux vers le village. Il a transformé toute la rue en zone 20 piétonne, mais c’est une théorie à nouveau. Et il y a moins de logements, mais la surface constructible a augmenté ! Elle arrive à pratiquement 50% sur chaque parcelle… contrairement aux belles petites maisons qui sont dessinées sur d’autres plans et qui ne font pas peur !"

Au-delà, les Cappelois s’interrogent sur l’avenir de leur village. "Que va-t-on faire pour Henri-Chapelle avec ces trois projets immobiliers en cours (NDLR: route Charlemagne, derrière le hall sportif et dans le centre du village près de La Couronne)… Alors qu’au niveau trafic, au niveau parking et au niveau école, le village est déjà saturé ? !", insiste Brigitte Heins. Les Capellois invitent ainsi les habitants à consulter le dossier auprès de l’administration communale avant la fin de l’enquête publique, le 27 mars 2023.