La question à... Jean-Luc Nix (Welkenraedt) : une route à Henri-Chapelle pour dévier les camions du zoning d’Aubel ?

Oui, on a effectivement discuté de cette possibilité. Mais sans aller plus loin. C’est quelque chose qui doit se faire en collaboration avec le SPW. Il y a une possibilité de contournement à cet endroit, mais ça me semble compliqué car le dénivelé est important (c’était l’ancienne piste de ski de Henri-Chapelle). Il faudrait retomber après le château d’eau et non face à Belœil. Un rond-point serait créé à cet endroit, sur nationale près du dancing l’Acte 6, mais sans plus de précision puisqu’on discute actuellement d’un projet.

Les bourgmestres concernés seraient favorables au projet… Qu’est-ce que Welkenraedt aurait à y gagner ?

J’y suis plutôt favorable dans le sens où ça désengorgerait le carrefour de la route d’Aubel (compliqué aux heures de pointe), et tout le charroi de camions (de l’abattoir, du moulin de Hombourg, etc.) pourrait prendre cette route de contournement et alléger le centre de Henri-Chapelle. Mais je n’ai eu aucun retour du SPW me demandant si j’étais d’accord d’envisager cet aménagement. Et il faudrait une expropriation d’une partie de la prairie pour cause d’utilité publique.

Quid du coût de la création de cette voirie et de son entretien ?

Ce serait un aménagement du SPW, donc pris en charge par le SPW.

Des tronçons communaux (sur Plombières ou encore Bois Hennon à Thimister) seraient davantage exploités par des camions. Les bourgmestres ne devraient-ils pas craindre une usure prématurée des voies communales ?

La route du Mémorial est déjà une route du SPW, ainsi que la Nationale 3. C’est justifié de voir passer le charroi par ce genre de routes, en évitant – je l’ai dit – de surcharger le carrefour de Henri-Chapelle aux heures de pointe. Après, si ces routes sont du SPW, il resterait effectivement la rue Bois Hennon (NDLR: sur Thimister-Clermont, remise en état en 2019 mais dont la Commune – le regretté Didier d’Oultremont – aurait souhaité se délester au profit du SPW). C’est une route communale déjà fort empruntée, elle est toute récente.