Pénurie des distributeurs de billets à Welkenraedt ? CBC confirme mais la Commune prend les devants

Actuellement, Belfius dispose d’une agence rue Lamberts, une banque ING s’est posée rue de la Gare et CBC est dans la diagonale sur la place des Combattants. De plus, bpost possède un bureau rue Reine Astrid. Mais, après la fermeture de la BNP Paribas Fortis (rue Reine Astrid) en 2019, la Commune craint un nouvel exode, une désertification des banques et, surtout, des distributeurs de billets. "Il y a des bruits qui courent qu’il n’y aura plus de distributeur CBC, et qu’on va perdre aussi celui d’ING. La banque ING est, semble-t-il, amenée à disparaître, c’est du moins ce que nous avons entendu (NDLR: de notre côté également) . Et si Belfius disparaît également (ce dont on parle, aussi)… On s’en inquiète déjà pour le moment", relève Jean-Luc Nix.

CBC confirme le retrait de ses distributeurs

L’agence CBC est actuellement en travaux. Fabien Tyteca, chargé des relations presse, nous confirme la fin du distributeur CBC en prévision d’une offre gérée par Batopin d’ici 2024. "L’agence située place des Combattants à Welkenraedt fait partie des agences que nous voulons rendre plus durable par des travaux importants et que nous maintenons à disposition de nos clients pour du conseil et certaines opérations. Par ailleurs, indépendamment du retrait ou dépôt cash à l’automate, notre banque continue de proposer en ses murs d’autres services spécifiques liés au cash: retraits de cartouches de monnaie et dépôts de keepsafe notamment. Toutefois, c’est dans une logique pragmatique que lors des rénovations actuelles de ce type d’agences, nous anticipons la mise en œuvre du projet Batopin prévue d’ici 2024 en n’y implémentant plus de distributeur."

Welkenraedt a contacté Batopin…

Face à ce constat plutôt alarmant, la Commune de Welkenraedt prend les devants. "On a pris l’initiative de prévenir Batopin, qui gère des points cash (NDLR: comme à La Calamine et Dolhain, et au printemps 2023 place Verte à Verviers. Le projet est porté par Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC) et qui s’occupe de la pertinence des installations. Car pour nous, il est évident qu’il nous faut garder ce service à la population. On se préoccupe déjà du problème aujourd’hui, on anticipe car qui peut le plus peut le moins", indique Jean-Luc Nix, proactif et inquiet de ce service à la population.