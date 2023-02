La société Scheen a revu son projet de lotissement à l'entrée de Henri-Chapelle

Le projet de lotissement de la société Immo Scheen à l’entrée de Henri-Chapelle, recalé en avril 2022, a été revu depuis lors en fonction des remarques de la Commune, de la Région wallonne et de riverains. Il passe ainsi de 40 à 25 logements, des maisons unifamiliales (quatre façades et mitoyennes), il n’est plus question de résidence à appartements, explique Mathieu Scheen . "À la place d’une parcelle où il y avait une maison, on a préféré créer une zone de parking public et un potager collectif." La voirie a été également modifiée en espace partagé, limité à 20 km/h pour donner priorité aux piétons et aux cyclistes. Elle a été adaptée également à l’avis du service de secours. Le cheminement doux vers le village, lui, a été déplacé sur un sentier vicinal existant. Mais le plus gros point d’inquiétude pour la Commune qui doit terminer d’analyser le dossier, c’est la gestion des eaux pluviales, indique l’échevin de l’Aménagement du territoire, Joseph Smits. "On a mélangé les deux problématiques, la récupération des eaux fluviales et l’aspect biologique du site en créant un bassin d’orage naturel, une sorte d’étang qui a pour but de temporiser les eaux pluviales et de les faire infiltrer le sol. L’AIDE a donné un avis favorable", appuie Mathieu Scheen.