Des questions sur le projet de ferme à saumons à Baelen...au conseil communal de Welkenraedt

L’échevin de l’Environnement, Renaud Kalbusch, a ainsi assuré que le Collège était bien conscient de ce projet. "C’est paru un peu partout dans la presse, plus personne ne peut ignorer le projet et on a déjà été averti dès le courant avril 2022, mais on n’a pas encore été amené à donner un avis sur le projet, puisqu’à ce stade, on est aux études d’incidences." Des contacts ont cependant déjà été pris avec la Commune de Baelen. "On est attentifs et vigilants mais il est trop tôt pour s’immiscer dans le projet. Il faut aussi voir ce que Baelen va décider parce que si les forages n’ont pas lieu, on n’aura pas besoin d’aller plus loin !"

Il est bon de rappeler également que le fondateur de la société Cold Water, le Londonien Julian Connor, était présent ce début de semaine à Eupen pour réexpliquer le projet et tenter d’apaiser les craintes.