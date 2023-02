Un nouveau Barbershop à Welkenraedt: Barberis

Barberis est situé rue Lamberts 19 à Welkenraedt. La décoration est un peu vintage mais épurée. On y retrouve un ancien téléphone sur le comptoir ou encore des cadres rockabilly accrochés aux murs. Côté coupes, il en propose pour les cheveux et les barbes. Il réalise aussi des soins réparateurs, de quoi chouchouter les clients qui passeront la porte du salon. "Je sais m’adapter à tous les styles, des plus jeunes aux plus âgés. Je réalise toutes sortes de coupes." Une particularité du salon, c’est sans rendez-vous ! Barberis est ouvert les mardi et mercredi de 9 à 18 h, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 19 h, le samedi de 9 h 30 à 18h et le dimanche de 10h à 16 h. "Le dimanche, les gens sont chez eux, donc pourquoi pas une petite coupe !" Vous pouvez le suivre sur Instagram: Barberis4840