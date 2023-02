"Centre sportif local", que signifie cette reconnaissance pour les sportifs de Welkenraedt?

"La Commune a investi et continue d’investir dans ses infrastructures sportives. Nos complexes se sont constitués en un véritable pôle d’attractivité dans la région. Dans cette optique, il était important de continuer à se structurer afin de dégager de nouveaux moyens et poursuivre notre développement", expose par voie de communiqué l’échevin des Sports. Un gestionnaire des infrastructures sportives a été engagé en 2020 et "la reconnaissance accordée par la FWB permet à l’ASBL Les Sports d’obtenir un subside d’un peu moins de 90% du traitement du salaire du gestionnaire", précise Renaud Kalbusch (Liste du Bourgmestre).

Devenir Centre sportif local intégré permet également de "dégager plus de moyens pour remplir nos objectifs et d’assurer une certaine réflexion par rapport à nos actions". Ce que nous confirme le gestionnaire des infrastructures sportives.

"Pour booster le sport"

"On va rentrer dans certaines balises, se fixer des objectifs, des défis et des stratégies à mettre en place avec l’inspecteur de l’Adeps sur base d’un rapport qui sera remis chaque année à l’Adeps, dévoile Martin Maurage. Cette reconnaissance, elle nous permet de nous poser les bonnes questions et de prendre du recul par rapport à tout ce qu’on fait, tout en proposant du sport à toutes les catégories de la population. L’aide financière permettra de proposer une offre sportive encore plus large, avec plus de stages, une qualité de services accrue, plus de qualité sur nos infrastructures et, peut-être, davantage d’infrastructures. On va pouvoir accompagner la Commune dans ses investissements, pour booster le sport à tous les niveaux."

Ce dont profiteront inévitablement les 10 512 Welkenraedtois (chiffre au 1er janvier 2023) et leurs descendants… Même si ce terme est généralement peu apprécié lorsqu’on parle "sport".