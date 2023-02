Une accompagnatrice de train menacée par un couteau à Hergenrath: le personnel de Welkenraedt et Liège a débrayé

En soutien, ses collègues basés à Welkenraedt et Liège ont spontanément débrayé. "C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, assure Marc Eyen. Cette semaine a été riche, malheureusement, de ce genre de faits. On en a eu deux aux Guillemins. Ici, c’était une agression à l’arme blanche mais l’affaire avait déjà commencé hier puisqu’il y avait déjà eu une demande d’intervention pour ces trois individus. Celle-ci n’avait pas pu avoir lieu par manque de personnel. C’est là que le bât blesse." Les syndicats demandent à la direction de prendre des mesures structurelles rapidement. De son côté, la SNCB condamne fermement cette agression.

Dimanche, la circulation a été fortement perturbée entre Liège-Guillemins et Eupen et entre Verviers-Central et Spa-Geronstère. Des bus ont été mis en place pour permettre aux voyageurs de rejoindre leur destination. L’arrêt de travail pourrait d’ailleurs se prolonger ce lundi, même si les syndicats n’appellent pas à la grève.