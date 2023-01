Une solution en vue pour les scouts de Henri-Chapelle et une extension de TP Récup qui agace à Welkenraedt

Le conseiller Luc Hardy a interpellé la majorité sur la situation des scouts, filles et garçons, d’Henri-Chapelle. Neuf d’entre eux étaient d’ailleurs parmi l’assistance au conseil communal ce jeudi soir.

Depuis août 2018, les scouts sont hébergés au Charlemagne, bâtiment situé face à la maison de repos de Belœil et qui appartient au garage Rohen. Ce dernier souhaitant davantage de "visibilité", le bâtiment sera démoli et, la semaine dernière, la Commune (locataire) a été informée qu’il convenait de quitter les lieux le 1er septembre 2023. Luc Hardy s’est étonné du peu de proactivité dans ce dossier, sachant qu’il avait été signifié que les scouts pourraient occuper les lieux durant trois ans.

En l’absence de l’échevin Renaud Kalbusch, Laurence Xhonneux a rencontré les animateurs ce mercredi. "La deadline, pour eux, c’est le camp. Ils prendront leur matériel et ne retourneront pas au Charlemagne. J’ai déjà été interpellée par la vétusté des locaux (chauffage, tuyauterie, isolation… et des rats dans les locaux et sur le parking)." Après avoir évoqué les hypothèses de l’école et du Cercle, l’échevine a détaillé la "solution idéale" . "Ce serait le presbytère. L’abbé y est toujours (il s’occupe des messes à Belœil) mais il y a plusieurs pièces et on a déjà interpellé la Fabrique d’église", propriétaire. Par sa taille et son emplacement, le presbytère tient la corde. Jean-Luc Nix recevait d’ailleurs, à 20 h 15 en plein conseil, un mail de la Fabrique qui ne s’opposerait pas au dialogue. "C’est en effet l’endroit idéal. On était constamment à la recherche d’un bâtiment et nous avons jusqu’au 1er septembre. Je pense qu’on va vers une solution mais elle doit encore être mûrie. Contrairement à ce qui a été écrit, les scouts ne sont pas SDF. On travaille sur une solution à long terme." Après le conseil, les scouts semblaient rassurés, mais "ce n’est pas encore gagné".

2. Extension de TP Récup

Belcyco (ex-TP Récup) a obtenu un nouveau marché pour accroître de 5 000 tonnes de bois le recyclage rue des Trois Bourdons. Sam Magotteaux s’en est inquiété en raison des nuisances (poussières et bruit). "Le permis a été modifié en 2021 avec une augmentation du tonnage. On sait que les voisins ont déjà fait appel à la police de l’Environnement, et la police de Welkenraedt est également intervenue. Le dossier est dans les mains de la police de l’environnement, on attend leur retour", a commenté Joseph Smits. De son côté, le bourgmestre a rappelé que le Collège avait émis un avis défavorable pour ce nouveau permis. "Ils sont allés en recours et Céline Tellier, ministre de l’Environnement, a octroyé le permis. J’ai vu les poussières, c’est pour cela qu’on s’y était opposé, mais une autre autorité a donné son feu vert. Tout ce qui est bois dans les recyparcs d’Intradel sera traité ici, on peut demander le tonnage à Intradel pour vérifier que tout est respecté", a expliqué un Jean-Luc Nix contrarié.

3. Soutien à Olivier Vandecasteele

©EdA

La Commune a approuvé, à l’unanimité, la motion de soutien à Olivier Vandecasteele, "même si la portée est plus de la symbolique", sait Natacha Mossoux.

4. Un règlement « oublié »

Le règlement de travail des enseignants des deux écoles welkenraedtoises date "de 2017-2018" mais "il était resté à la Commune". Il sera envoyé par mail aux enseignants et un format papier sera présent dans chaque école.

5. Conseil consultatif des Aînés

Le Conseil consultatif communal des aînés, qui se réunit chaque mois, compte concrétiser le projet des boîtes Senior Focus (les Communes de Plombières et Thimister-Clermont ont été rencontrées à ce sujet) et il participe à l’élaboration "du cheminement pour les piétons entre la place des Combattants et la gare de Welkenraedt".