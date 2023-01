Des produits d’entretien et d’hygiène offerts à cinquante familles welkenraedtoises

L’association Saint-Vincent de Paul apporte un soutien précieux à une cinquantaine de familles welkenraedtoises et baelenoises via ses colis " alimentaires ". Pour commencer l’année en ce mois de janvier 2023, les bénéficiaires reçoivent un petit extra de taille: des produits d’entretien, de lessive et cosmétiques biologiques généreusement donnés par la société Biotop, installée depuis 2021 à Welkenraedt. "C’est une amie qui travaille chez Biotop dans le zoning qui m’a demandé si cela m’intéressait des invendus, aussi bien de produits d’entretien et que de produits d’hygiène corporelle. Ce sont des produits qui sont fort demandés car ils coûtent cher", explique Raphaël Fafchamps, responsable de l’association. La vingtaine de bénévoles est ainsi actuellement occupée à transférer les quelque 300 litres de produits conditionnés en 25 litres dans des plus petits contenants. Mais ce type de produit est déjà de plus en plus inclus dans les colis. "On dit ‘alimentaires’, mais on essaie de plus en plus de diversifier les produits. En temps normal, on reste limité à ce qui est liquide et poudre à lessiver, produit vaisselle, dentifrice, gel douche, shampoing et déodorant…" Ce n’est pas le cas des produits de nettoyage pour le sol, par exemple, reçus de Biotop. "C’est vraiment une plus une plus-value car on se rend compte que l’on nous prend souvent beaucoup de produit vaisselle, 4 ou 5 bidons,… et l’on se doute qu’ils sont utilisés pour nettoyer au sol. On voit que c’est moins le cas en ce moment !"