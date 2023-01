Une programmation chargée pour le centre culturel de Welkenraedt dès janvier

De l’humour mais pas que…

"L’humour permet de drainer un public plus large et d’offrir aussi peut-être une vitrine de ce que nous faisons… C’est aussi des occasions pour communiquer davantage avec le public", justifie le directeur. Il y aura notamment "un magnifique spectacle: La Framboise frivole" qui se produira le 28 avril à 20h. Deux virtuoses de la musique complètement décalés qui allient musique classique, œuvres populaires et modernes… Bref du surréalisme à la belge ! L’humour ne sera pas au centre de la programmation, le centre a tenté de doser les genres "savamment". Avec une programmation cinématographique éclectique qui sera belge, espagnole, française ou encore anglaise. On retrouve notamment le dernier film du réalisateur suédois d’origine égyptienne, Tarik Saleh, La conspiration du Caire, le 24 mai à 20h. Un film sélectionné au Festival de Cannes en 2022. Et de la musique: le concert de clôture du Welkenraedt Sax Day, le dimanche 26 mars à 16h30. Des rencontres de saxophonistes amateurs. La journée se clôturera avec une session jam.

Pour les touts petits aussi

Le jeune public aura voix au chapitre avec du théâtre, du cinéma, des spectacles… "Nous sommes dans une nouvelle dynamique avec le PECA (Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique), une volonté de la Fédération Wallonie-Bruxelles de promouvoir la culture dans les écoles. On est déjà très actif depuis longtemps et tous les spectacles proposés rencontrent un vif succès". On retiendra le spectacle Les Affreux, le mercredi 15 février à 15h dès 3 ans. Plutôt burlesque et sans paroles c’est la musique qui fera voyager les petits comme les grands.

Des projets exceptionnels pour la rentrée 2023-2024

