Quel avenir pour le bâtiment de la Croix-Rouge de Welkenraedt ?

La Commune et le CPAS, de leur côté, réfléchissent aux futurs déménagements sur ce site qui rassemblera les services sociaux comme Aide et Soins à Domicile, l’ONE, le CPAS, l’ALE ou encore la Croix-Rouge (sans oublier la salle polyvalente où seront, par exemple, dispensés les cours de français langue étrangère). "On a une réunion avec la Croix-Rouge cette semaine pour clarifier les choses. À terme, nous aurons un vrai pôle social, avec des services centralisés. C’est le meilleur moyen pour avoir une vision plus globale de la situation de certaines personnes, et une meilleure communication entre les professionnels. Concernant la Croix-Rouge, ils occupent une maison au fond d’une ruelle dans la rue de l’École, derrière le funérarium. C’est un endroit assez compliqué, avec des parties à la Commune et d’autres à des privés. On savait la nécessité de leur trouver un autre espace, et l’idée est de vendre le bâtiment mais aucune décision n’a été prise en collège. On a juste demandé un état des lieux. Sa vente prendra au moins autant de temps que la fin du chantier (d’ici juin) et nous n’avons pas encore réglé les détails du déménagement, loin de là."

Jean-Luc Nix, le bourgmestre, confirme avoir inscrit la vente du bâtiment au budget 2023. Il reste à déterminer les mètres carrés qui accompagneront ce bien ainsi que le prix de vente (via un notaire ou le comité d’acquisition). "Ce sera au futur acquéreur d’en définir l’affectation et on insiste pour garder le sentier d’accès au Clos des Lilas et au Clos des Jonquilles", précise-t-il.