La place de Henri-Chapelle sera réparée au printemps

Moins cher que prévu…

Depuis, les devis ont été réceptionnés et un entrepreneur a pu être sélectionné. "On doit le contacter pour savoir quand il compte exactement débuter le chantier, mais ce sera au printemps de cette année. Ce sera réalisé sur fonds propres (ce qui nous permet d’avancer plus rapidement) et nous tournerons dans les 150 000 €, soit moins que l’estimation. Toute la partie autour de la place, où l’on se parque, est très abîmée. Les pavés ne tiennent pas, on doit refaire les fondations et tout resceller. Ce sera réalisé avec un nouveau produit, un joint élastique qui permet le mouvement sans que ça ne s’abîme ou que ça se fissure", précise Joseph Smits en ce début du mois de janvier.

La durée du chantier ne nous a pas encore été communiquée.