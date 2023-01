Vider les poubelles va polluer moins à Welkenraedt

Ce mardi, la Commune a reçu son nouvel engin, un camion poubelle électrique pour sillonner les rues de l’entité sans bruit et sans gaz. Préparé au dépôt communal ce mercredi, il va pouvoir s’élancer dans les rues welkenraedtoises. "Il présente de nombreux avantages, outre qu’il ne fait pas de bruit et qu’il ne pollue pas. Par exemple, l’ouvrier va pouvoir sortir à hauteur d’homme, ce qui sera bien mieux pour lui. Étant plus petit et moins large, il impactera également moins la circulation et il pourra monter légèrement sur les accotements", indique Tanguy Pirot.

Un petit geste, un petit changement de véhicule léger, qui au final bénéficiera à l’ensemble des Welkenraedtois.