On a volé le petit Jésus de la crèche d’Henri-Chapelle

Depuis 2020, une crèche monumentale trône sur la place d’Henri-Chapelle. C’est l’ancien couvreur Baudouin Halleux et son frère qui l’ont réalisée avec des palettes et des tuiles pour l’étable et des ardoises pour les personnages. Ce 6 janvier 2023, "les rois mages ont dû faire demi-tour parce que le petit Jésus n’était plus à sa place." "Le 24 décembre, il était encore bien là pour la veillée des enfants", retrace Charlotte Halleux, la fille du créateur. Quelques jours plus tard, le 1er janvier 2023, elle avait disparu.