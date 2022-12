Welkenraedt boucle son budget 2023 à l’équilibre grâce à un « artifice »

Ces hausses permettent d’absorber en partie le bond des charges en personnel (+9,54%) et des dépenses de fonctionnement (+15,85%, liés au coût des énergies). Welkenraedt doit également débourser plus pour le CPAS (+97 000 €) et les zones de police et de secours (+34 000 € et +37 000 €). La Commune a par ailleurs dû user de "certains artifices" pour atteindre l’équilibre, comme une franchise en capital. "On a proposé aux conseillers de suspendre le remboursement de certains emprunts pendant deux ans. C’est 150 000 euros que l’on ne dépensera pas par année et cela va nous permettre de nous aider pendant les deux années qui viennent, parce que l’on est persuadé que 2024 sera autant si pas plus compliqué que cette année (NDLR: après notamment le supplément en one shot de l’IPP avec l’adaptation de la comptabilité fédérale)."

Welkenraedt prévoit tout de même des investissements en 2023 pour 4 750 000 euros. Dans les grands projets figurent notamment une enveloppe fermée de 200 000 € pour la rénovation de bâtiments communaux (Quick énergie) sur fonds propres ; 530 900 € (dont 298 000 € de subsides PIWACY) pour améliorer l’intermodalité ; 560 000 € pour la création de la piste de tumbling aux Pyramides (la moitié à sa charge) ; ou encore 1 070 000 € pour la rénovation énergétique du centre sportif d’Henri-Chapelle (dont 641 000 € de subsides).

Du côté des voiries, 897 500 € doivent permettre la réfection de la rue de Verviers, des Prés, de la rue du Château de Ruyff et de la place des Combattants (avec 516 000 € de subsides PIC et PIMACY). Des travaux dans les deux écoles et la crèche communales sont également prévus pour 239 000€ d’honoraires.

Pas de nouveaux projets ?

Les trois groupes d’opposition se sont abstenus lors du vote. Jean Emonts-Pohl (Ensemble) et Luc Hardy (Écolo) ont ainsi pointé que la grande majorité des projets prévus ne sont pas nouveaux. "Il n’y a pas d’initiatives nouvelles hormis le Quick énergie… et un bon nombre de dossiers sont reportés", a noté le second.

Mais ce qui a fait tiquer davantage le premier, c’est la provision de 38 000 euros pour les subsides aux associations: Welkenraedt veut repartir d’une page blanche et a ainsi supprimé la liste existante (en dehors des conventions) et fixera une nouvelle grille de répartition. Jean Emonts-Pohl a ainsi déploré que les subsides en dessous de 100 euros disparaissent. "Il y a des associations pour lesquelles 50 euros représentent une aide, et c’est aussi symbolique. Cela montre que la commune reconnaît son existence et la soutient !" "Beaucoup d’associations utilisent des locaux éclairés et chauffés par la commune, c’est déjà une aide quand l’on voit les prix démocratiques de la location !", a quant à lui tempéré le bourgmestre.