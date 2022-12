Il faut sauver la dernière friterie de Welkenraedt

"L’idée, c’est vraiment de trouver un repreneur. J’aimerais ne pas fermer, pouvoir assurer la transition. Il y a eu l’inflation, mais c’est une mauvaise info au niveau de la santé de mon mari qui nous a fait prendre cette décision."

Véronique Schyns l’assure, sa friterie "c’est une petite mine d’or. Pour celui qui veut travailler, seul ou en famille, ça marchera. Les horaires sont contraignants, il faut travailler, mais j’ai toujours bien gagné ma vie. Après, si on veut des employés c’est différent. Je suis aussi là pour accompagner la personne si elle le demande. J’ai eu deux ou trois contacts, mais des gens qui ont déjà des friteries et leur façon de travailler. Je n’ai rien à leur apprendre. Mais si un jeune vient, aucun souci avec l’idée de l’accompagner. Le plus dur, c’est que je veux vendre tout, à savoir le bâtiment et la friterie. Donc il faut un repreneur qui a les reins solides".

L’inflation… aussi pour le ravier de frites

On l’a écrit, ce n’est pas particulièrement l’inflation des matières premières et des prix de l’énergie qui ont dicté cette décision, "même si nous avions prévu d’installer des panneaux solaires, on était presque en train de les mettre".

Toutefois, Véronique Schyns prévient: "J’ai encore des prix forts bas ici, je n’ai jamais voulu pousser trop fort mais il faudra peut-être un peu augmenter car l’inflation est là." Pour info, aujourd’hui, "Véro" propose ses raviers à 2,20 €, 2,50 € et 2,80 €. En 1993, les prix étaient de 20 francs belges (0,50 €), 25 francs (0,62 €) et 30 francs (0,74 €). Avec sans doute la moutarde offerte. Un autre temps…

Chez Véro: 0486/15 09 01.