Un immeuble instable évacué ce mercredi soir à Welkenraedt

L’immeuble concerné par l’arrêté d’inhabitabilité. ©ÉdA – PLJ

Le bourgmestre a pu prendre connaissance des données et des calculs des ingénieurs en stabilité, qui ont agi dès mercredi soir pour dresser un premier rapport. "Les sanitaristes ont voulu placer une canalisation. La poutrelle en question fait 20 centimètres d’épaisseur sur 40 centimètres de large. Ils ont sectionné la moitié, soit 10 cm/10. Ils ont donc affaibli la poutrelle de 50%, or elle soutient 32 tonnes de charge. C’est cela qui met en péril la stabilité. Sur base du rapport, j’ai pris un arrêté d’inhabitabilité. Les appartements ont donc été évacués, et les occupants relogés. Quatre ont pu trouver de l’aide dans les familles, tandis qu’une dame de 90 ans a été logée à la maison de repos de Belœil, à Henri-Chapelle."

Les logements sont inaccessibles ©DR

Jean-Luc Nix confirme le sentiment des propriétaires, obligés de quitter les lieux à 21 h. "Ça n’a pas été accueilli de façon très agréable, on peut le comprendre. Ce sont surtout des personnes âgées et ce ne fut pas simple de leur faire accepter de sortir de leur appartement à 20 h 30. On leur a dit qu’ils pourraient réintégrer leur logement ce jeudi soir, mais d’après l’entreprise ce sera ce vendredi à 16 h. Un dispositif de stabilité du bâtiment a déjà été mis en place, en concordance avec les ingénieurs en stabilité, et la poutrelle va être consolidée afin de pouvoir réintégrer le bâtiment. Nous enlèverons également les mesures de circulation, donc tout sera à la normale et rouvert pour le marché de Noël de ce vendredi soir", termine le bourgmestre.

©ÉdA – PLJ

« On nous a mis dehors à 21 heures »

Romain et son chien devraient retrouver leur logement ce vendredi. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

Romain Vyghen habite au-dessus de la banque CBC, dans le bâtiment concerné par l’instabilité place des Combattants. Le Welkenraedtois était quelque peu amer d’avoir dû quitter son appartement ce mercredi soir.

"J’habite là au-dessus. On nous a mis dehors à 21 h… Apparemment, des ouvriers ont attaqué un pilier qui soutient le bâtiment. Sans doute ont-ils eu des remords et ils se sont dit qu’on devait partir à 21 h."

« Il n’y a que des personnes âgées ici »

Romain Vyghen se souvient du monde présent lorsqu’il a quitté son logement. "Des pompiers, des ingénieurs, le bourgmestre, le CPAS… Ici, il n’y a que des personnes âgées. J’ai 86 ans et je suis le plus jeune, je pense. Cinq logements sont actuellement occupés. Heureusement, j’ai pu trouver de l’aide. Je dors chez mon fils pour l’instant. Je n’allais pas dormir dehors… Et c’est la même chose pour les autres propriétaires."

La première information qui lui a été communiquée était de pouvoir regagner son logement ce jeudi, dans l’après-midi. Finalement, il faudra attendre jusqu’à ce vendredi 16 h. Et pas davantage, espère le Welkenraedtois.

En attendant, il était déjà de retour ce jeudi matin. "J’ai dû revenir car il a fallu partir vite mercredi et j’ai oublié la nourriture de mon chien. Tu as faim n’est-ce pas ?", termine-t-il, s’adressant à son caniche.