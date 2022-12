Le village de Noël de Welkenraedt s’agrandit, sur la place

Le village de Noël s’installera ce week-end, du 9 au 11 décembre 2022, sur la place des Combattants à Welkenraedt. Et pour cette 2e édition, la Commune a vu plus grand. " Cette année, on arrive à 31 chalets, alors que l’année dernière on était à 20. Ce n’était pas forcément une volonté, mais notre mot d’ordre est de ne refuser personne, sauf vraiment ceux qui ne correspondent pas du tout à l’esprit marché de Noël ", indique l’échevine en charge de l’événement, Laurence Xhonneux. On y retrouvera " pas mal de métiers de bouche avec à manger et à boire, mais aussi de l’artisanat, des articles de Noël, des gants et bonnets, des bougies,… ".