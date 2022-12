"J’avais du matériel de récupération rustique que je gardais, mais qui a disparu lors de l’incendie de septembre. Mais, finalement, j’ai quand même récupéré tout ce que j’ai pu. J’utilise de vieilles tôles pour le bardage, des palettes recouvertes de tuiles de type provençal… Avec ces belles tuiles, c’est plutôt un mas provençal qu’un hangar belge, heureusement que j’avais encore cela en stock dans un dépôt chez moi", s’amuse Baudouin Halleux.

©Pierre LEJEUNE

La semaine dernière, durant trois jours (du 28 au 30 novembre), il s’est employé à tout dresser et construire avec son frère, "car d’habitude j’ai l’aide de copains mais ils étaient occupés ou en vacances". "On a mis trois jours, oui. Si j’ai demandé une autorisation ? Non, j’ai demandé discrètement à un échevin… Mais c’est de notoriété dans le village de construire une crèche à Henri-Chapelle. Par facilité, j’ai recouvert la structure autour du parterre."

Contrairement à 2020, l’artisan (et artiste, visiblement) a patienté avant d’installer le "petit Jésus". "Normalement c’est à Noël ! Sinon les autres personnages ont la même structure que les autres années: d’anciennes ardoises de Vielsalm fixées sur un panneau de bois."

Si à sa connaissance il n’y a pas de circuit de crèche cette année (comme lors du Covid), il peut affirmer avec certitude qu’il n’y aura pas de crèche "Halleux" à la maison de repos de Belœil, chaussée de Liège. "D’habitude, en effet, je fais aussi une crèche là. Mais cette année je n’ai malheureusement plus beaucoup de matériel…"

©Pierre LEJEUNE

Un petit verre de vin chaud ?

Les villageois, eux, se réjouissent de cette installation, sans aucun doute l’une des plus monumentales de la région. "J’ai vu quelques retours sur les réseaux sociaux, paraît que ce n’est pas vilain, sourit-il, modestement. Je pense qu’on aura un petit vin chaud, cette année, le soir du réveillon de Noël, après la messe des enfants (à 17 h). J’ai entendu ce bruit dans le village, de remettre à jour ce petit vin chaud après l’office." Jamais à court d’idées, les Capellois !