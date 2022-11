Le 7 novembre, une nouvelle enquête publique s’est ouverte concernant ce projet immobilier, après le refus d’une première version fin juin. Elle se clôturera mercredi prochain mais la position du comité de quartier ne fait aucun doute.

"Il s’agit bien du volet relatif au tracé de voiries pour lequel, en date du 30 juin 2022, les membres du conseil communal avaient rejeté à l’unanimité la demande, détaillent Luc Hardy et Marc Gilbert par voie de communiqué. Une nouvelle enquête est effectuée et, après analyse des plans et des documents, les membres du comité de quartier constatent que seules des modifications à la marge ont été apportées. Sur le fond du dossier, le demandeur n’a pas répondu aux modifications nécessaires et cette nouvelle demande n’est toujours pas acceptable."

Divers éléments sont mis en exergue par le comité de quartier, comme une place trop importante concédée à la voiture, des lacunes dans le calcul de l’impact d’une hausse des véhicules pour les rues voisines, une largeur des voiries insuffisante pour favoriser la mobilité douce, un manque d’espaces de rencontre ou encore un excès de bâtiments "entraînant un dépassement des 240 logements autorisés". "C’est une conception dépassée de l’urbanisme et donc du tracé de voiries", juge le comité qui s’inquiète également sur les aspects environnementaux et urbanistiques, "de santé public et social". "Après la CCATM (NDLR : Commission consultative de l’aménagement du territoire et de la mobilité) qui aurait déjà rendu un avis négatif, le comité déposera aussi sa note et mènera plusieurs actions afin d’informer les riverains et de les inviter à se prononcer. Ensuite, ce sera à nouveau aux conseillers communaux de se positionner lors d’une prochaine séance", concluent-ils, estimant anticipativement que la réponse devrait être négative et appelant le demandeur (lequel espérait en début d’année entreprendre les travaux en 2023 et les constructions en 2025) à débattre avec les riverains "d’un projet dynamique, convivial, respectueux de l’ensemble des enjeux".