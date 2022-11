La place d’Henri-Chapelle va être refaite

Dès février 2021, le collège communal de Welkenraedt s’inquiétait de l’état de la place d’Henri-Chapelle dont les pavés se déchaussaient tant sur les espaces de stationnement que sur les zones de circulation. Un auteur de projet a ainsi été désigné pour trouver une solution. Suite à cette analyse, le conseil communal de ce jeudi 24 novembre 2022 a approuvé un marché public de 220 000 euros pour des travaux de réfection. Ceux-ci concerneront le contour de la place à partir de la fleuriste Flori’Anne jusqu’au tronçon qui remonte devant l’ancienne maison communale. "Sur le côté droit où les voitures stationnent le plus souvent. On a déjà réparé cette portion avec la Foire aux noix pour éviter que les gens ne s’y brisent les os", a indiqué l’échevin des Travaux, Joseph Smits, "sur les dernières années, on a déjà fiat quelques réparations sur la place, mais il n’y a rien qui tient. Le problème ce sont ces pavés qui sont très courts, on va devoir refaire les fondations. Puis, on va la refaire une fois à fond, parce qu’on a toujours fait que des morceaux. Et le poids ne se répartissait pas convenablement. C’est ça qui posait problème". "Les joints souples d’époxy qui seront utilisés ont la qualité de mieux maintenir le pavé", a ajouté le bourgmestre, Jean-Luc Nix.