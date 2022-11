Frédéric 1er est le 72e prince du WeHeLo (photos & vidéo)

Ce Welkenraedtois célibataire et papa d’une petite fille travaille comme ouvrier en voirie. Il est membre du Comité de Carnaval de Welkenraedt-Herbesthal depuis 17 ans. D’ailleurs, les gênes carnavalistes sont dans sa famille car son papa, Gilbert Roggemans, a été prince du WeHeLo il y a 44 ans d’ici.

Il sera accompagné dans sa suite d’abord par la princesse Elianne (Schluckebier), 41 ans, célibataire et maman d’une petite fille. Originaire de Cologne, elle habite à Raeren depuis 17 ans et travaille au CPAS de la commune de Lontzen. Cette membre des Next Generation de Plombières a pour hobbys le sport automobile et bien entendu le carnaval.

Enfin, la bouffonne Anita (Weynand) complète le trio. Âgée de 42 ans, elle est mariée et maman d’une petite fille. Cette habitante de La Calamine est gérante d’un centre de distribution à Würselen. Ses hobbys sont le taekwando, le tir et la moto.