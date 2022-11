Un jeune créateur welkenraedtois lance sa marque de prêt-à-porter inspiré des États-Unis

"Les habits, les vêtements, ça a toujours été une passion pour moi. Je m’intéresse beaucoup à la culture américaine et je suis énormément la mode. J’essaye toujours d’avoir un pas d’avance. Avant, on me critiquait beaucoup par rapport à mon style vestimentaire mais j’ai toujours su que ce que je portais allait sortir peu de temps après", lâche Mel Bouami, styliste et créateur de la marque BMely.