Depuis un peu plus d’un mois, une Welkenradtoise de 26 ans propose des pains au levain dans notre région sous le nom de La petite boulangère. Si elle a une formation en boulangerie – pâtisserie, ce n’est pas par le biais de ce métier qu’elle s’est tourné vers cette activité. "J’étais à une formation en jardinage au Potager d’Isalie et la fromagère de la Ferme d’en face qui y vend le samedi parlait du fait qu’elle cherchait une boulangère qui fasse du levain naturel. Alors je me suis lancé le défi de le faire et waw ça a été le coup de foudre !", confie Laura Bolland qui glisse, "ce qui est drôle c’est que durant ma formation en boulangerie-pâtisserie et sur le terrain, j’ai n’ai absolument rien appris de tout ça. C’était vraiment toujours de la levure et de l’adjuvant. Cela ne me correspondait pas." Depuis, elle fabrique trois pains avec des farines de la coopérative originaire de Thimister Histoire d’un grain: du semi-complet au froment, de l’épeautre mêlé gris et du multi. "Mes pains ne sont composés que de trois ingrédients: de la farine, de l’eau et du sel, puisque même le levain ce n’est que de la farine et de l’eau !" Avec le levain, elle prépare également des tartes (des biscuits doivent suivre pour les fêtes), qu’elle propose au P’tit Marché de Thimister (le mercredi), à la Ruche qui dit oui de Plombières (le vendredi) et au Potager d’Isalie (le samedi). La jeune femme espère en vivre dans le futur, elle rénove actuellement un atelier chez elle et qui sait un dépôt pour accueillir les clients pourrait suivre. "Avant dans la rue, il y avait de tout dans les commerces, aujourd’hui tout le monde va au supermarché. On ne soutient même plus les petits producteurs locaux… on mange vraiment de travers. Je veux faire découvrir aux gens que la cuisine d’avant c’était carrément mieux !"