4 jours pour donner de la visibilité en ligne à nos commerçants

Du 23 au 27 novembre 2022, les clients seront invités à scruter les pages Facebook de leurs commerces à la recherche du logo de l’action Virtual Shopping Days. Il s’agit d’une initiative des représentants des associations de commerçants de Wallonie, les échevinats du Commerce, les responsables d’ADL et les différentes structures en faveur du développement des cœurs de ville en collaboration avec le Syndicat neutre pour indépendants. L’Agence de développement local de Lontzen-Plombières et Welkenraedt est la seconde la plus représentée parmi les commerçants participants, au nombre de 27. Trois chèques de 100 euros à dépenser chez eux seront décernés. Virginie Lardinois se réjouit, pour l’ADL, de cette mobilisation, "On voit que les commerçants se bougent et profitent du soutien qui leur est offert. Ils peuvent encore s’inscrire la semaine précédant l’action !" Cette initiative qui vise à donner plus de visibilité en ligne aux commerçants wallons et à leurs webshops est vraiment la bienvenue selon elle. "Aujourd’hui, énormément de consommateurs vont d’abord faire une recherche sur internet", l’objectif est ainsi qu’ils aient des réponses locales à leurs recherches. "Et puis, on a vu surtout durant la période Covid, que les commerçants n’avaient pas forcément besoin d’un webshop, mais simplement d’une page Facebook. Cela leur a permis de continuer à vendre. Ceux qui n’avaient pas à ce moment-là de page Facebook, c’était presque trop tard pour la développer et avoir une communauté d’abonnés." Après celle sur Facebook fin 2022, une formation programmée ce 17 novembre au St-Andrews à Welkenraedt, abordera Tik Tok et Instagram. Il s’agit d’une demande des commerçants eux-mêmes. " On est en contact régulier avec des représentants d’Excowel, ce que l’on propose en termes de formations et d’ateliers vient vraiment du terrain !