La P3 du RFC reçoit le prix du mérite sportif de Welkenraedt

Ce jeudi soir se tenait en présentiel (après une édition virtuelle et un an d’arrêt), au stade du RFC Welkenraedt, la cérémonie de remise des prix des mérites sportifs. Un lieu qui ne fut pas choisi au hasard, loin de là, puisqu’en ôtant tout suspense c’est le RFC Welkenraedt qui a reçu, des mains de Manon Degotte (mérite 2019-2020) le prix du mérite sportif pour la saison 2021-2022. L’équipe de P3, désormais en P2, a d’abord remporté sa série avant de participer au tour final interprovincial. Contre Saint-Vith, les Welkenraedtois se sont offert l’accession en P2 au bout des tirs aux buts ! Cette même équipe s’est évidemment distinguée dans la catégorie sport collectif ce jeudi, devant la P1 de l’Étoile Elsautoise (qui a remporté la Coupe de la Province), la P3 Zeed (qui est remonté en P2) et les P4 (pour sa montée en P3) et P2 (sacré et désormais en P1) du RBC Henri-Chapelle.