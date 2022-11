Trois immeubles à appartements et un centre médical

La société Bimmow (dont le siège social est à Welkenraedt) a introduit une demande de permis pour la construction de trois immeubles de cinq appartements et d’un centre médicale, entre la rue Mitoyenne et la rue Dicke Beusch, à Welkenraedt. L’échevin de l’Aménagement du territoire, Joseph Smits, précise: "C’est sur la droite à l’entrée de la Dicke Beusch depuis la mitoyenne, en venant de la maison blanche, avant le funérarium. Une voirie en cul-de-sac doit être créée avec un bassin d’orage à l’extrémité, le centre médical sur la droite et les immeubles à appartements sur la gauche. Un projet qui avait été refusé une première fois par le collège au printemps, on a vu le promoteur à deux ou trois reprises depuis et ce sont des modifications qui ont été demandées par le collège au niveau des infrastructures, l’évacuation des eaux et les emplacements de parkings. Et on a fait réduire un peu la voilure en quantité d’appartements, on a fait descendre d’un étage."