Henri-Chapelle: elle crée sa marque de vêtements écoresponsables

En août 2021, cinq mois après avoir déposé sa marque Raoul. e, Léonie Maingret dévoilait une première collection de vêtements écoresponsables et unisexes. Elle est nommée "Henri-Chapelle", du nom du village où cette Française a rejoint son conjoint en 2015, après sept années passées dans le marketing dans la Silicon Valley. "J’adorais mon job (NDLR: account client service director pour la boîte namuroise Dogstudio), mais j’avais besoin d’un challenge supplémentaire. À l’époque j’avais trente ans et je me suis toujours dit que c’était le bon moment pour le faire", confie-t-elle avant d’expliquer: "J’ai toujours aimé les intemporels, je me suis toujours habillée dans le même style, mais quand j’avais entre 20 et 25 ans, j’étais plus victime des diktats de la mode. J’ai acheté beaucoup de vêtements et puis j’ai commencé à me rendre compte qu’il y avait pas mal de pièces que je ne mettais que deux ou trois fois. Les stats le disent, on n’utilise que 33% de notre garde-robe, je l’ai vécu et j’en ai pris conscience… Mais je n’arrivais pas à trouver mon style, minimaliste et un peu streetwear auprès des marques européennes. Je rêvais d’une boutique en ligne ou ce serait facile de shoper de bons vêtements, bien faits et dans le style que j’aime. C’est tout simplement ce que j’ai décidé de développer."