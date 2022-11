Ce mercredi matin, les travailleurs ont été informés du rachat de l’entreprise américaine par un géant américain de la finance. Blackstones deviendra l’actionnaire majoritaire, détenant 55% des parts. L’opération globale a été conclue pour 14 milliards de dollars.

"Cette transaction est une étape importante dans la démarche d’Emerson visant à créer un portefeuille de technologies industrielles cohérent et de plus grande valeur, et devenir une société d’automatisation mondiale à part entière desservant un ensemble diversifié de marchés finaux", peut-on lire sur le site de l’entreprise.

"Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Blackstone pour assurer une transition en douceur pour les employés et les clients de Climate Technologies ", indique l’entreprise sur son site internet.