Du soleil et du monde pour la 267e foire aux noix d'Henri-Chapelle

Le grand soleil qui baignait le village l’après-midi a attiré de nombreux visiteurs après une édition de transition en 2021 avec l’application du Covid Safe Ticket. Une multitude d’activités étaient encore une fois proposées: outre les groupes musicaux qui se sont relayés sur scène, René Emonts-Gast exposait ses clichés d’Henri-Chapelle et d’ailleurs à l’ancienne maison communale et la kermesse réjouissait les enfants rue Nishaye.

La soirée se poursuivra avec le bal des patros au centre sportif d’Henri-Chapelle. Le dimanche, ce sera au tour de l’apéro villageois d’occuper la place, puis la salle Notre-Dame accueillera le dîner des Patros. A ce même endroit se tiendra finalement la pièce "Tout le plaisir est pour nous", du Théâtre Hétéroclite. C’est d’ailleurs avec une deuxième représentation que se clôturera la foire ce mardi soir.

Un nouvel espace vert présenté aux villageois

©EDA France Fouarge

Le PCDN était présent à la foire aux noix ce samedi pour présenter son projet de parc.

Les membres du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) ont également profité de la foire pour présenter leur projet de parc aux habitants. "Avec la nationale qui traverse le village, il n’y a actuellement aucun espace où l’on peut se retrouver au calme", partage Jean-Luc Baiverlin. Depuis plus d’un an, la PCDN développe ce projet de parc sur un terrain communal, derrière le nouveau gymnase de l’école, le long du chemin des écoliers.

"À la fin de la période Covid, on s’est dit: le PCDN est moribond, il faut que l’on fasse quelque chose pour redémarrer et chacun a recruté cinq personnes dynamiques", raconte Damien Franssen. Quinze membres, provenant d’Henri-Chapelle et de Welkenraedt, travaillent désormais rien que pour cette commission attitrée au parc. "Chacun a amené des idées: de la pelouse pour les espaces de convivialité, un arboretum, des nichoirs, des hôtels à insectes, mais aussi des espaces didactiques ou même un amphithéâtre pour faire des conférences au grand air", énumère Christiane Henkens.

Mais ce projet est destiné à évoluer avec la participation citoyenne. Ils étaient d’ailleurs nombreux à s’arrêter pour découvrir la maquette du parc ou laisser leurs coordonnées. Une fois le parc devenu réalité, le PCDN rêve d’amener les balades d’Henri-Chapelle à passer par ce parc… et d’en créer de nouvelles !