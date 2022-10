Un nouveau parc en réflexion pour le village d'Henri-Chapelle

Pas de patinoire pour le marché de Noël

Eddy Demonceau, l’échevin des Finances, a également présenté ce jeudi soir la deuxième modification budgétaire de l’année. " On présente un exercice propre en boni de 1786 euros et un exercice global en boni de 237 000 euros. Des versions intermédiaires étaient en mali ( NDLR : comme la 1re modification budgétaire). On est vraiment tout juste et c’est possible grâce à une bonne nouvelle du fonds des communes, et des additionnels (à l’IPP et au précompte immobilier) ainsi qu’à la diminution de la dotation au CPAS. Il faut s’attendre à un travail difficile pour l’élaboration du budget 2023. " Les conseillers d’opposition ont été conviés le 7 novembre à une commission un peu spéciale, comme ils le réclamaient, pour parler des finances communales mises actuellement à rude épreuve. Les trois groupes d’opposition se sont abstenus au moment du vote et cela malgré l’annonce qu’il n’y aurait au final pas de patinoire au marché de Noël ( qu’ils jugeaient inadéquate). "On a reçu deux offres qui étaient supérieures au montant inscrit dans la modification budgétaire. Le collège a décidé de ne pas attribuer le marché." Welkenraedt a par ailleurs reçu quelques bonnes nouvelles. En plus des 641 000 euros de subsides obtenus dans le cadre du plan de relance européen pour la rénovation énergétique du hall sportif d’Henri-Chapelle (isolation extérieure et intérieure de l’ancienne salle, rénovation des vestiaires, remplacement des luminaires), elle bénéficiera de 115 000 pour sa digitalisation (Tax on pylons) de 220 000 euros pour la réfection des voiries agricoles.