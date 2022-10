"Le fil conducteur, c’est la femme, on en montre différente facette: tantôt joyeuse, tantôt moqueuse, triste, amoureuse, mère, etc. On est accompagnées d’un quatuor à corde, de percussion, d’une guitare, d’une basse et d’une danseuse", partage Marie-Louise Brandt, trésorière du comité.

Les styles chantés étaient encore une fois très variés, c’est le propre d’Aquar’Elles. "On fait aussi bien du classique que du pop, du rock. On montre toute la palette de couleurs, de nuances vocales des choristes."

Le chœur a vu le jour en 2004: Mme Gerrekens, professeure à l’académie de Welkenraedt, passait alors un examen de direction de chœur à Maastricht. Elle a rassemblé des personnes autour d’elle pour l’occasion. "Et on n’a pas voulu s’arrêter là !"

Aujourd’hui, le chœur dirigé par le directeur de l’académie, Mathieu Michel, est composé de professeurs de l’académie, mais surtout de beaucoup d’amatrices. Il peut également compter sur une pianiste, Karine Ganser, présente à quasi toutes les répétitions.

Le chœur présentera à nouveau son concert à l’institut Notre Dame, à Heusy, ainsi qu’à l’église de Julémont, le 16 avril 2023.