Des noix d’or éparpillées à Henri-Chapelle

"C’est en prélude de la foire, pour attiser l’intérêt des gens les quelques jours précédant la foire. Il y a des noix cachées dans le village et des indices pour les trouver. Le comité a prévu un lot par noix. Ça ressemble à un géocaching, sauf qu’il ne faut pas laisser son trésor sur place", s’amuse Vincent Vanderheyden, nouveau président de la foire aux noix.

Car étant "l’un des plus anciens dans le comité", le Capellois qui est administrateur du garage Toyota du même nom a accepté d’assurer la présidence pour deux années. "Normalement, c’est une présidence tournante et une élection… Ici, on va dire que c’est une élection tacite (rires). Je suis rentré dans le comité en 2003 avec pour objectif de rendre à Henri-Chapelle ce que le village nous a donné pendant des années en étant plus jeune, de participer et de mettre un peu de temps à contribution pour que perdure cette tradition. La foire a plus de 250 ans, à l’époque on y vendait des noix pour faire de l’huile destinée à l’éclairage. Puis ce fut une sorte de petite foire agricole, avec un marché aux bestiaux et la vente de vaches ou de tracteurs (il y a une vingtaine d’années encore). Maintenant, on axe sur les concerts et l’aspect festif tant pour les enfants que pour les adultes." Plus question de noix, donc… Ou presque. "L’école d’Henri-Chapelle en vend encore, de même que l’un ou l’autre marchands", sourit celui qui fêtera donc ses 20 ans de "comitard" en tant que président.

Quoi de neuf pour cette édition ?

"On travaille toujours avec une exposition thématique, et cette année elle nous est réalisée par René Emonts-Gast avec ses plus belles photos du village. Pour le reste, nous poursuivons avec un accent mis sur les animations musicales et les groupes le samedi de midi à 18 h." À l’affiche ce 22 octobre, les Baratineurs (pour enfants, à 12 h), Nameless (13 h 30), Demain peut-être (16 h) et DJ freestyle (18 h). En soirée, les patros organisent leur bal au complexe sportif. "La foire débute ce vendredi 21 avec la soirée retrouvailles années 90 et 2000, mais le gros des activités se tient samedi dans le centre du village et rue Nishaye. Nous aurons de nombreux jeux en bois, des activités pour les enfants (grimage, château gonflable…), une fête foraine, un petit marché alternatif avec des artisans et des brocanteurs, etc. Il y aura également un espace avec des jeux d’arcade (type flipper et Pac-Man) et, dimanche 23, un frühschoppen avant le dîner des patros. Le patro, justement, va essayer de réorganiser des jeux d’autrefois, comme à la grande époque."

Un vaste programme pour cette 267e. De quoi, si la météo le permet, remplir les rues du village.

"On a cette particularité, à Henri-Chapelle, d’avoir une ambiance unique avec les bars et les concerts durant la journée du samedi", conclut le président Vanderheyden.