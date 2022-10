La chapelle d’Herbesthal-Baum, à Welkenraedt, est rénovée

©EdA LABEYE Philippe

"C’est une des rares chapelles ou églises qui n’est pas la propriété d’une fabrique (qui a la sécurité financière d’une commune). Nous, nous sommes une ASBL indépendante donc nous devons faire vivre la chapelle, c’est peut-être pour cela que nous sommes un peu en avance sur notre temps", témoigne Edgar Janssen, vice-président de l’ASBL.

Pour lui permettre, justement, de s’orienter vers le futur, la chapelle vient de présenter, ce dimanche, le travail mis en œuvre par le comité. Après l’eucharistie en présence du doyen du Plateau de Herve, Fabrice de Saint Moulin, les visiteurs ont pu découvrir le nouvel intérieur de la chapelle: menuiseries, peintures et technique (son, image et lumière) sont à la pointe !

©EdA LABEYE Philippe

"La dernière rénovation datait d’il y a plus de 30 ans. Il fallait revoir tout cela. On a notamment enlevé toutes les marches intérieures, ce qui est très intéressant pour de petites manifestations ou de petits concerts car le soubassement en bois vient améliorer une acoustique qui était déjà assez bonne. Ce sera un plus pour la musique, des chorales, un quatuor à bois ou des cuivres. Notre but est de voir plus loin, plus global, et de pérenniser la vie de la chapelle. On entend souvent que des chapelles ou églises vont être désaffectées. On a pensé qu’il était temps de rendre la nôtre plus vivante pour le futur, d’où la nécessité de ces changements techniques", souligne encore Edgar Janssen, qui précise que la chapelle est désormais équipée pour le public malentendant et qu’une réflexion porte sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.