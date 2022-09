L’école d’Henri-Chapelle a son gymnase

Ce vendredi 30 septembre 2022, Welkenraedt inaugurera officiellement le gymnase de l’école communale d’Henri-Chapelle, chemin des Écoliers. Les Capellois l’attendent depuis de nombreuses années ! "Pour l’anecdote, quand mon fils, qui est maintenant à l’université, a commencé en 1re maternelle, j’étais dans le comité des parents et, à ce moment-là, on en parlait déjà, de ce fameux gymnase qui devait arriver… On a dû attendre longtemps, comme pour tous les projets où l’on a besoin de subsides", rappelle l’échevine de l’Enseignement, Laurence Xhonneux.