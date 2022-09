Le personnel communal mis à l’honneur

Ce vendredi, la commune de Welkenraedt a mis à l’honneur son personnel communal. Ce fut l’occasion pour les élus de remercier publiquement ce personnel pour leur longévité et pour le travail accompli durant l’ensemble de leur carrière. Ont d’abord été mis à l’honneur, pour leurs 25 ans de services: Annette Horrion et Isabelle Schyns (institutrices à l’école communale de Welkenraedt) ainsi que Colette Ehlen et Philippe Nicolau (agents du CPAS).