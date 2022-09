La Bull’de Welkenraedt fête ses 45 ans

Ces 45 années d’existence ont d’ailleurs un lien avec certaines animations "Nous souhaitons proposer aux participants de customiser un disque 45 tours, autour de l’année 1977, cela correspond à l’année de création de la Bull’. Pour cette occasion aussi, nous allons mettre un peu plus de décoration à propos de l’année 77."

Une grande journée festive dont les préparatifs ont débuté il y a 6 mois. "C’est au mois de mars que nous avons imaginé ce que nous pourrions mettre en place. Lors des vacances estivales, nous avons affûté nos idées et réfléchi à ce que nous allions garder ou supprimer par rapport aux dernières éditions."

Avec les années, c’est aussi le staff qui a évolué et le personnel a été quelque peu modifié. "Il y a eu un renouvellement au sein de l’équipe ces deux dernières années. Actuellement, nous sommes 8 à travailler à la Bull’. Chaque animateur crée de l’animation et de la décoration. C’est dans la même lignée que les précédentes éditions. Nous offrirons un verre et il y aura une présentation des activités", explique Alan Laschet

Ces portes ouvertes permettront de réunir petits et grands. "C’est l’occasion d’avoir un moment convivial avec les visiteurs qui découvriront notamment les autres personnes qui travaillent aux autres ateliers et ils pourront imaginer des projets communs pour le futur. Il y aura des petites animations pour les enfants et les adultes."

Diverses activités sont ainsi à épingler. "La battle de tour de potier rencontre pas mal de succès. Une bonne partie des activités s’effectue avec de la céramique et vu qu’il y a pas mal de participants spécialistes du tour, nous souhaitions l’organiser pour élire notre champion de la Bull’. Enfin, nous présenterons d’anciennes œuvres que les participants nous ont ramenées", conclut-il.