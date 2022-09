L’identité de nos bourgmestres usurpée

Nos confrères de Vedia ont ainsi recueilli les témoignages de différents bourgmestres du sud de l’arrondissement. C’est le cas du Malmédien Jean-Paul Bastin qui explique que les membres du collège communal n’ont pas été dupes: "Plusieurs détails ont rapidement mis la puce à l’oreille des correspondants, comme l’adresse mail, avec mon nom, mais ce n’était pas une adresse officielle. Par ailleurs, il y avait le vouvoiement utilisé, ce qui n’a pas lieu quand je communique avec d’autres membres du collège. Et puis on commence à être habitués à ce type de mail."

Daniel Stoffels (Waimes) et Didier Gilkinet (Stoumont) en ont été également victimes. Attention, il s’agit bien des adresses mail et non pas des ordinateurs de nos élus qui sont concernés.