Une fête autour d’un ancien Top 5 mondial au padel de Welkenraedt

Opérationnel depuis mai, le padel de Welkenraedt s’appuie sur Axel Dellieu pour lancer sa saison. "On va voir comment ça fonctionne et l’engouement qu’il y a autour de ça. Le tennis de Welkenraedt a financé les terrains sur fonds propres (on a un bail avec la Commune pour le terrain). C’était important pour le club car je crois que, dans 10 ans, le club de tennis qui n’aura pas de padel perdra des membres. Les joueurs souhaitent ces facilités sur place", développe celui qui a pu affronter un ancien Top 5 mondial, en la personne de Matias Diaz Sangiorgio. "On a eu la chance de pouvoir accueillir Mati, d’organiser une belle fête autour de lui. Il y a deux ans, il jouait encore avec ceux qui sont numéro 1 ou 2 au monde."

Le padel de Welkenraedt, qui dispose d’une page Facebook, sort doucement "de son année de transition" pour prendre son envol.

Pour réserver un terrain, il faut contacter Axel Dellieu par Messenger, WhatsApp ou téléphone au 0493 82 98 14.