L’école fondamentale Saint-Joseph s’agrandit

Comme bien d’autres établissements, l’école fondamentale Saint-Joseph de Welkenraedt fera sa rentrée dans un peu moins d’une semaine, le lundi 29 août 2022. Celle-ci sera un peu festive car trois nouvelles classes accueilleront leurs premiers élèves, principalement de 4eprimaire."C’était un agrandissement nécessaire pour avoir des locaux plus adaptés. Le bâtiment de l’école a été prolongé du côté du réfectoire, des voies de chemin de fer, pour pouvoir accueillir plus d’enfants", explique la directrice Valérie Mignolet. Au vu de la hausse de fréquentation (ils sont 238 inscrits en primaire l’année prochaine), des containers étaient jusqu’alors nécessaires. Comme dans le reste de l’école, des tableaux numériques interactifs remplacent dans ces nouvelles classes les vieux tableaux noires."C’est vraiment devenu l’outil de travail des enseignantsà la place des tableaux et des craies. Ils permettent de garder en mémoire, de repasser en arrière, de modifier en direct.. c’est vraiment très intéressant!"