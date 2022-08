Des panneaux électroniques d’affichage à Welkenraedt? «On va relancer l’histoire»

"Nous avions mis ce projet entre parenthèses, mais nous pourrions peut-être relancer l’histoire car le centre culturel ne serait pas contre l’idée de gérer ces panneaux", indique l’échevin de la Culture et du Commerce Eddy Demonceau. Ces deux domaines seraient d’ailleurs des utilisateurs privilégiés des panneaux. "Le nouveau directeur du centre culturel n’est pas opposé à l’idée de gérer l’outil, mais il a commencé son travail en mai et il faut lui laisser un peu de temps. Il y aurait les informations du centre culturel, mais aussi une place pour nos commerçants. Reste à savoir de quelle manière, avec quels tarifs… On va pouvoir doucement se remettre tous autour de la table", se réjouit Eddy Demonceau.