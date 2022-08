Le Grenier solidaire se pérennise en ASBL

Il y a un an, les inondations qui touchaient notre région généraient un élan inouï de solidarité. Si un grand nombre de ces actions se sont désormais arrêtées, Le Grenier Solidaire, lui, n’a cessé de se réinventer. De centre de dons à Welkenraedt, à un marché de Noël solidaire, en passant par des événements pour les sinistrés, il a rebondi au long de l’année écoulée. Et malgré la perte de leur local en avril, les bénévoles sont bien décidés à continuer sur leur lancée. Une ASBL, Alia Mondo, est ainsi sur le point de voir le jour (les statuts de l’ASBL devaient être déposés au greffe ce mardi 2 août)."On s’est dit qu’on n’allait pas en rester là puisque l’on est toujours très unis", confie Mélanie Schaus, Bilstaintoise derrière le projet qui avait déjà le souhait de lancer une ASBL auparavant."C’est une initiative de solidarité plus générale avec des objectifs, des champs d’action assez larges et un public plus large que celui des sinistrés. Cela restera principalement autour du pôle de l’appel aux dons que ce soit financier ou matériel. Mais il y aura aussi des initiatives tous azimuts d’interculturalité, de rencontres, d’accompagnement social de personne, sans être professionnel." Par son travail, elle est professeur de français langue étrangère et de citoyenneté, elle côtoie beaucoup de personnes soit primo-arrivantes, soit migrantes ou transmigrantes."Bien souvent, ces personnes sont demandeuses d’activités en dehors", explique-t-elle avant de raconter,"je les prends déjà un peu sous mon aile. Par exemple, ce week-end un ami avait besoin d’aide pour un événement sportif. Cinq de ces jeunes, qui ne peuvent pas encore travailler et veulent se rendre utiles, sont venus avec moi pour une journée de bénévolat. Le but est de les sociabiliser un peu, de leur faire voir du monde et évidemment aussi du français."Cette démarche, elle essaie également de l’appliquer à l’Espace 28 où elle est formatrice, mais le champ d’action est limité "car l’association est subsidiée". " Le principe de base d’Alia Mondo, c’est justement que la solidarité n’a pas de frontières, pas de catégorie. On n’aime pas de hiérarchiser la misère." Une première concrétisation de cette envie a eu lieu dimanche dernier avec une journée consacrée aux familles ukrainiennes (lire ci-contre). Mais il y a beaucoup d’idées dans les tiroirs: trouver un nouveau local pour continuer à recevoir des dons, organiser des semaines de stages pour les enfants tournés vers la citoyenneté, ou encore des soupers caritatifs pour aider d’autres associations.