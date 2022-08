Welkenraedt en route pour les 50 ans du jumelage avec Epfig

Georges Grignard, qui fait partie de la dizaine de Welkenraedtois qui y participent depuis son début en 1970, sera encore une fois du voyage. Ce lien entre ces (et ses) deux Communes fait partie intégrante de sa vie, il l’a d’ailleurs vu naître."Je suis rentré au conseil communal à la même période et je faisais partie de l’équipe du bourgmestre, Hector Grosjean, qui a collaboré à la mise en place du jumelage avec l’équipe du syndicat d’initiatives d’Hubert Gerson", indique celui qui a siégé pendant 38 ans au conseil communal. Welkenraedt cherchait alors à se rapprocher d’une ville qui avait également connu l’annexion allemande en 1940."On voulait recréer des liens d’amitiés entre les peuples et permettre aux gens de voyager."

«On était vraiment des mordus!»

S’il était déjà présent aux prémisses du jumelage, Georges Grignard en est devenu une figure clef dans les années 1980, quand il est devenu le vice-président du comité du jumelage."Avec Léo Grignard et Henri Corman, on était vraiment des mordus", glisse le Welkenraedtois. Son rôle s’est encore accentué quand il est devenu président du Conseil communal des enfants en 1992. Il avait alors à cœur de créer des contacts entre les enfants de Welkenraedt et d’Epfig. Une de ses plus grandes fiertés, ce sont ainsi les festivités de 1996, à domicile. "Les enfants avaient préparé une grande partie des activités: ils ont présenté des livres à la bibliothèque, confectionné une maquette d’une maison alsacienne, expliqué le jumelage sur des panneaux… C’est un des plus beaux jumelages", note-t-il. Cette année-là, il avait aussi invité six viticulteurs. Il est ainsi heureux d’avoir mis le vin d’Epfig en valeur. " À une époque, il a coulé à flots à Welkenraedt!"

En marche (s) jusqu’en Alsace

Autres grands moments, cette fois-ci sportifs, ce sont les deux marches et itinéraires cyclistes, qu’il a organisés avec son épouse et le club de marche pour rejoindre l’Alsace en 1990 et 2000."On avait fait des tracés exceptionnels: j’avais même repris une partie du tracé du Tour de France quand on était obligé d’emprunter des routes plus larges. Lors de la deuxième édition, on s’est rendu sur le pont de Schengen où les cyclistes d’Epfig venaient nous rejoindre et puis on est retourné à Epfig ensemble", se remémore-t-il.

Ces événements, ils ont été mis en images par les enfants du conseil dans une BD, parue en 2010. En 2012, il quittait ces deux postes, après avoir reçu deux ans auparavant le titre de citoyen d’honneur d’Epfig. Mais il continue d’aller plusieurs fois par an sur place, car au fil des rencontres ce sont évidemment des amitiés qui se sont tissées."Quand je vais à Epfig j’appelle les trois quarts des gens par leurs prénoms… et je vais toujours dire bonjour à Claude Adenoth(NDLR: le maire qui a scellé le jumelage en 1970) et son épouse", sourit-il.

Un week-end festif à Epfig

Les costumes traditionnels sont de sortie lors des fêtes. ©Comité de jumelage Welkenraedt-Epfig

Les célébrations des 50 ans du jumelage entre Welkenraedt et Epfig ont été reportées avec la crise sanitaire. Il en est ainsi, en réalité, à son 52eanniversaire. Et pour fêter cela, pas moins de 140 Welkenraedois se rendront en Alsace dès ce 5 août. Mais neuf cyclistes sont déjà partis ce lundi pour parcourir les plus de 400 km qui les séparent d’Epfig."Un groupe va le plus en ligne droite possible, et un autre emprunte une route plus compliquée, plus sportive", détaille Aurore Neycken, pour le comité de jumelage.

Au programme de ce week-end festif: visites (de vignes, de l’Ecomusée d’Alsace...), cérémonie officielle de renouvellement du jumelage et folklore… Les festivités concordent en effet avec la 41efête locale "vins et traditions". La cuvée du jumelage sera ainsi inaugurée le samedi soir. Finalement, la dizaine de Welkenraedtois qui participent au jumelage depuis la première édition sera bien sûr mise à l’honneur à l’occasion de cet anniversaire."Ceux qui font le déplacement recevront un diplôme sur place. Et on célébrera les autres à notre retour", explique Aurore Neycken.