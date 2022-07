Ce travail va pouvoir se pérenniser et se "professionnaliser" à Welkenraedt. La Commune a, en effet, répondu à un appel à projets afin de"devenir un lieu d’apprentissage du français, pour que ce soit reconnu", se réjouit Isabelle Stommen, présidente du CPAS, qui souligne d’emblée"la collaboration avec le CRVI(NDLR: Centre Régional de Verviers pour l’Intégration) qui nous a beaucoup soutenus et a remarqué le besoin d’une offre sur le nord de l’arrondissement (Plombières et Welkenraedt)".

Et juste avant les vacances, la présidente du CPAS, via le Plan de cohésion sociale (PCS), a été informée d’une bonne nouvelle."On va avoir une initiative locale d’intégration. On va obtenir une aide de 67000 € pour renforcer, à Welkenraedt, l’apprentissage du français (l’un des axes du PCS). Ça nous donne une reconnaissance, et nous allons pouvoir accroître l’offre actuelle qui est de 6h/semaine grâce aux bénévoles. Avec ce subside, nous allons proposer quelque chose de plus structuré et de plus intensif. Dès septembre, nous renforcerons l’apprentissage du français en engageant un coordinateur. Nous sommes fiers car c’est un subside important en fonction de ce qu’on fait."

Cet été, déjà, la Commune a engagé deux personnes à mi-temps (dont un étudiant) afin"d’assurer une continuité de l’apprentissage et des animations durant les vacances, car nous devions notamment mettre quelque chose en place pour soulager les hébergeurs d’Ukrainiens". Isabelle Stommen précise que l’argent"sera orienté sur les salaires de fin 2022 et 2023… Et on espère que le montant sera reconduit au-delà, pour autant qu’on montre comment nous l’utilisons".

Dans la salle polyvalente rue Saint-Paul dès 2023?

Dès 2023, justement, ces cours pourraient être donnés au sein du Pôle Saint-Léonard dont les travaux entamés en 2019 se finalisent. Pour rappel, le CPAS y disposera d’une salle polyvalente ( sont aussi prévus des locaux pour l’ONE, pour la Croix-Rouge, pour Aide et Soins à Domicile, ainsi que, côté privé, 20 appartements et 5/6 commerces)."Les appartements commenceront à être occupés en août ou septembre. Nous, nous devrions pouvoir avoir la salle polyvalente pour la fin de l’année, voire au 1ersemestre de 2023. On est content que les locaux se finissent, car on va en avoir besoin. Pour les cours de français, par exemple, on va dans une salle du CPAS, à l’académie de musique… Ici, on va pouvoir mieux mettre les choses en place", conclut Isabelle Stommen.