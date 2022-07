À quand le Wi-Fi sur les places de Welkenraedt et Henri-Chapelle?

Lors de la présentation de sa déclaration de politique communale, fin janvier 2019, la majorité welkenraedtoise annonçait vouloir offrir le Wi-Fi dans le centre de la localité. Le projet semblait lancé fin 2019 mais, depuis, la donne a changé."Il n’y a plus de taxe sur les pylônes et il y a eu de nouvelles négociations entre la Région et les opérateurs téléphoniques. Dans ce cadre, nous avons répondu à un appel à projets. Nous avons rentré un dossier conséquent pour obtenir un subside afin de proposer le Wi-Fi sur les deux places principales de Welkenraedt et Henri-Chapelle", détaille le bourgmestre faisant fonction Eddy Demonceau.