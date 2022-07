Sécheresse: nos fruiticulteurs ont absolument besoin d’eau

"La progression de la croissance des fruits diminue avec le manque d’eau, ils vont commencer à perdre du calibre. On va ainsi perdre au niveau du rendement puisqu’il y aura plus de petits, trop petits calibres pour la commercialisation",explique Dominique Meyers, président de la Ligue Royale Pomologique de Wallonie, qui possède 12,5 hectares de pommiers et de poiriers à Fourons, à la limite d’Aubel.

"Les arbres plus vieux ne souffrent pas trop, mais les jeunes de moins de cinq ans bien, car ils n’ont pas encore de racines assez profondes pour aller chercher de l’eau plus profondément. Il y a beaucoup de chances que les pommes et les poires restent petites, et quand c’est trop petit c’est difficile de les vendre, car il faut un certain calibre",confirme Guy Duysens, de la maison homonyme à Welkenraedt, et de poursuivre,"Il n’y a pas eu de grêle heureusement. Les arbres sont bien chargés cette année, il a beaucoup de fruits et ils sont beaux, mais on a absolument besoin d’eau".

Qualité cependant au rendez-vous

Si la quantité de la production sera impactée par la sécheresse, ou encore les brûlures des fruits très exposés au soleil, sa qualité sera au rendez-vous, assure ainsi l’agriculteur de Fourons:"On peut déjà assurer que le goût sera très très bon par rapport à l’année dernière où il y avait eu beaucoup moins de soleil. Cette année, il sera impeccable, car il y a déjà énormément de sucre dans les pommes et les poires."

La saison devrait également commencer en avance vers le 20 août (NLDR: en dehors des pommes dites d’août déjà disponibles).

Il est trop tôt pour chiffrer les pertes, car c’est à la fin de leur croissance que les fruits prennent le plus de calibre. Une petite pluie durant plusieurs jours dans la quinzaine à venir pourrait encore changer la situation.

Quant aux jeunes pommiers et poiriers qui ont été plantés au printemps dernier, qui ont très difficile à prendre, les fruiticulteurs essaient ainsi tant bien que mal de leur apporter l’humidité dont ils ont besoin. Mais à Fourons, Dominique Meyers n’a plus son autorisation de pompage de la Province de Limbourg depuis une quinzaine de jours.

"S’il ne pleut pas très vite, on risque d’avoir de gros problèmes avec les jeunes arbres qui vivotent".

Fruits perdus

À Welkenraedt, Guy Duysens estime que les fruits de ces arbres seront perdus:"On a essayé d’arroser les jeunes arbres, mais on n’a pas les installations pour pouvoir irriguer convenablement. Et le faire un peu cela ne sert à rien, l’eau est déjà évaporée avant d’arriver aux racines."

Pour faire face à ces problèmes de sécheresse de plus en plus récurrents, certains exploitants s’équipent d’un puits et d’un arrosage au goutte-à-goutte, explique le président de La Ligue Royale Pomologique de Wallonie. " Mais, c’est un très gros investissement pour les dix ans de carrière qu’il me reste!".

Entre la sécheresse et la grêle, la Maison Duysens a quant à elle décidé de réduire progressivement son exploitation de pommes, poires et prunes de 30 à 15 hectares.