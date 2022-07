Ils viennent de pépinières, ont été prélevés dans la nature ou encore, ont été semés. " Il y a différentes façons de former un bonsaï ", précise Francis.Exemple avec cette aubépine, qu’il a récupérée en 1996, dans une haie.Les propriétaires s’en séparaient.Francis l’a replantée dans un pot et depuis, elle orne un muret du jardin." Ici, nous avons par exemple un arbre que j’ai déraciné dans une forêt.Il a poussé pendant de nombreuses années, avant d’être coupé pour faire du bois de chauffage.Deux ans après, il a commencé à donner des rejets. Je l’ai donc déraciné et j’en ai fait un bonsaï ."

Tous ces arbres miniatures ont la même espérance de vie que leurs homologues en forêt.La seule différence, c’est l’entretien qu’ils demandent. Ce passionné est dans son jardin tous les jours, " du matin au soir, pas un jour de congé car les arbres ont besoin de moi ."

Un précieux savoir-faire

Au total, Francis a près de 250 espèces d’arbres différents, avec à chaque fois, des spécificités bien précises.Au fil des ans, il s’est donc spécialisé et connaît maintenant tous les trucs et astuces.De l’arrosage à la manière de tailler l’arbre, il y a du travail. " Il faut d’abord faire attention au feuillage qui doit correspondre à la taille de l’arbre.Par exemple, un marronnier ou un tilleul ne pourrait pas devenir un bonsaï, leurs feuilles sont trop grandes . Il faut aussi faire attention à la forme qu’on donne au bonsaï, toutes les branches doivent avoir de la lumière. " Francis est toujours à l’écoute de ces protégés." Je trouve ça extraordinaire qu’on puisse avoir une multitude d’espèces dans son jardin. Je peux en profiter tous les jours, au fil des saisons. " Son tout premier bonsaï, acheté donc il y a 45 ans, Francis l’a encore aujourd’hui.Alors une attache particulière? Pas vraiment. " Je suis attaché à tous mes arbres, je ne fais aucune distinction! "

Derrière cette passion, Francis veut aussi faire passer un message.Face à l’urgence climatique, les arbres restent les poumons de notre planète. " On a détruit les mers, les rivières, l’air… on doit préserver ces arbres.Sans eux, on ne pourrait pas vivre une seconde. " Pour faire passer ce message, et partager la beauté de son jardin, Francis Kessels a ouvert son écrin de verdure aux visiteurs le week-end passé, probablement pour la dernière fois.Si aujourd’hui, âgé de 80 ans, il a décidé de se séparer d’une partie de ces petits arbres, " à coup sûr, je mourais avec un bonsaï dans la main. "