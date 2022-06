Après des expositions à Baelen (chez Reul Frères) et au Forum des Pyramides de Welkenraedt , c’est dans le cloître de la Cathédrale Saint-Paul de Liège que sont présentées les œuvres de Philippe Geluck, Pierre Kroll, Luis Salazar, Robert Alonzi, Florkey, Noir Artist, Caps, Gelmi…

Ces œuvres (visibles jusqu’au 25 juin à 17h) seront mises aux enchères le dimanche 26 juin 2022 à 14h, avec l’apport de la Maison Drouot (Paris) et l’aide de la maison Asté (Liège). Les différents lots (au nombre de 93) ont été basculés sur le site Drouot.com cette semaine, et il est déjà possible de déposer un ordre. Une estimation du prix des œuvres est également proposée aux personnes intéressées qui pourront participer à la vente en physique ou s’inscrire en ligne avant de rentrer une offre.

Pour rappel, chaque euro versé sera doublé par la fondationBill & Melinda Gates, qui collabore avec le Rotary International, avant d’être transféré au projet End Polio Now.